Credit Suisse belässt Astrazeneca auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen.Das Kerngeschäft des britischen Pharmakonzerns profitierte weiterhin von starken und grundlegenden Wachstumstreibern, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Huynh verwies unter anderem auf das Portfolio an Krebsmedikamenten. Zudem sei der angekündigte Kauf der US-Biotechfirma Alexion aus strategischer Sicht vernünftig, mit dieser großen Übernahmen könne Astrazeneca seine bisherigen Geschäftstätigkeiten gut ergänzen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 15:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 04:02 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.