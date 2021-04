Credit Suisse belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 140 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Apple vor den am 28. April erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2020/21 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen.Wegen stärkerer Umsätze für Mac/iPad und im Bereich Services habe er seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis angehoben und liege nun über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne zudem mit einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms und der Dividende. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie des IT-Konzerns schrieb er, dass diese zwar etwas gesunken sei, es aber dennoch kaum Spielraum für Fehler gebe./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 15:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.