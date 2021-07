Credit Suisse belässt Allianz SE auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Allianz SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen.Analyst Farooq Hanif rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht mit einem operativen Ergebnis im zweiten Quartal von 3,09 Milliarden Euro - nahe am Konsens. Die Münchner seien auf einem guten Weg, die für das Gesamtjahr angestrebte Schaden/Kosten-Quote von etwa 93 Prozent zu erreichen./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 07:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.