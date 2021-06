Credit Suisse belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 101 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus nach einem Analystenwechsel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen.Die Nachfrage nach Flugzeugen sollte dank der Märkte in den USA und Asien nicht nachlassen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich das Europa-Geschäft nur langsamer erhole, sei dies vorteilhaft für Airbus./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 18:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 18:16 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.