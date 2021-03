Credit Suisse belässt A.P. Moller-Maersk auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk anlässlich der Spekulationen um einen Verkauf der Tochter Maersk Container Industries (MCI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17679 dänischen Kronen belassen.Ein solcher Schritt wäre positiv, denn MCI stelle einen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert dar, dessen Verkauf die Reederei verschlanken und den Aktionärswert steigern dürfte, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 14:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.