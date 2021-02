Credit Suisse belässt AMS auf 'Outperform' - Ziel 27 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AMS nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen.Analyst Achal Sultania revidierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen für den Chiphersteller ohne Berücksichtigung von Osram leicht nach unten. Den Umsatzausblick auf das erste Quartal wertete er als Enttäuschung. Die iPhone-Trends beim wichtigen Kunden Apple sähen aber weiter gut aus./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 13:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.