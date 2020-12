Credit Suisse belässt AMS auf 'Outperform' - Ziel 25 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AMS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Franken belassen.Sollten sich Spekulationen bewahrheiten, wonach Apple als Kunde im Bereich der Gesichtserkennung wegfalle, könnte dies das Technologieunternehmen rund 240 Millionen Euro Umsatz im kommenden Jahr kosten, in den Folgejahren bis 2023 dann sogar noch mehr, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebit) könnte um 15 Prozent nachgeben./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 04:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.