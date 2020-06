Credit Suisse belässt AMS auf 'Outperform' - Ziel 18 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AMS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen.Es könne am Ende auf einen Verkauf des Segments Automotive von Osram hinauslaufen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf einen Bericht, wonach dieser Geschäftsbereich in eine Holding überführt werden könnte. AMS plane bereits den Verkauf des Digitalgeschäfts von Osram, sollte die Übernahme des deutschen Lichtspezialisten durch AMS abgeschlossen sein./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.