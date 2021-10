Coreo: Veräußerungserlös über Erwartung

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Coreo AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Mieterlöse deutlich auf 1,93 Mio. Euro gesteigert und dabei vom Zugang des NRW-Portfolios im ersten Halbjahr 2020 profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das EBIT auch wegen eines positiven Bewertungsergebnisses auf 0,50 Mio. Euro (HJ 2020: -0,10 Mio. Euro) erhöht. Zudem dürfe das Unternehmen mit dem aktuellen Objektbestand einen Anstieg der Mieterlöse erwirtschaften. Als einen weiteren Aspekt der Ertragsentwicklung erachte das Analystenteam mögliche Veräußerungserlöse. Dennoch seien Veräußerungen von zwei Objekten des Hydra-Portfolios sowie eines Objektes des Mannheimer Portfolios nicht eingeplant gewesen. Daher hebe GBC die erwarteten Veräußerungserlöse für 2021 deutlich auf 12,87 Mio. Euro an und rechne mit einem Veräußerungsergebnis von 2,13 Mio. Euro (zuvor: 1,52 Mio. Euro).

Während das Analystenteam bei den Veräußerungserlösen und beim Veräußerungsergebnis sowie bei den Mieterträgen seine 2021er Prognosen anhebe, gehe es von niedrigeren Bewertungserträgen von 2,30 Mio. Euro (zuvor: 5,30 Mio. Euro) aus. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, da der Abschluss der größten Transaktion der Unternehmenshistorie erst im kommenden Geschäftsjahr 2022 erfolgen werde. Demnach rechne GBC für das Jahr 2021 nun mit einem EBIT von 2,93 Mio. Euro (zuvor: 4,92 Mio. Euro). Die niedrigeren Ergebnisprognosen für 2021 seien aber lediglich eine Folge niedrigerer Bewertungserträge. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,60 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



