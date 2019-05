Coreo: Spürbarer Ertragsanstieg erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Coreo":

Die Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC starten ihre Coverage für die Coreo AG mit dem Rating „Kaufen“ und sehen deutliches Kurspotenzial bis 3,10 Euro. Das ehemals als Nanostart AG firmierende Unternehmen habe mit Beschluss der Hauptversammlung von 2016 den Gesellschaftszweck geändert und investiere nun in Wohn- und Gewerbeobjekte/-portfolios. Dabei seien im Rahmen der neuen Strategie bereits mehrere Transaktionen abgeschlossen worden.

Nach Analystenaussagen erziele das Unternehmen durch den Verkauf nicht strategischer Portfolioteile kurzfristige Veräußerungsgewinne, gleichzeitig werde der Objektbestand entwickelt und optimiert, um die langfristigen Mieteinnahmen zu erhöhen und in der Folge Wertsteigerungspotenziale zu heben. Im Geschäftsjahr 2018 seien Wohnimmobilienportfolios in Göttingen und des Hydra-Portfolio erworben worden. Dementgegen sei davon auszugehen, dass die Gesellschaft die Beteiligung an der MagForce AG sukzessive abbauen und weitere Liquidität freisetzen werde.

Grundlage für die Umsatz- und Ergebnisprognose der Analysten seien sowohl das aktuelle Immobilienportfolio als auch angenommene Investitionen im Nachgang zur Kapitalerhöhung. Damit handele es sich sowohl bei den Schätzungen als auch bei der Bewertung um eine so genannte post-money-Betrachtung. Für 2018 und 2019 rechne das Analystenteam mit einem spürbaren Ertrags- und Ergebnisanstieg. Neben der Steigerung von Mieterträgen solle die Gesellschaft im nennenswerten Umfang Veräußerungserlöse erzielen sowie stille Reserven aufdecken. Auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells (post money) haben die Analysten ein Kursziel von 3,10 Euro ermittelt und vergeben das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.04.2019, 18:20 Uhr)

