Coreo: Spielraum für neue Investitionen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Coreo AG durch eine Darlehensvereinbarung über 23 Mio. Euro mit einem namhaften Investor und durch die Zusage von Ankeraktionären zur Stärkung der Eigenkapitalbasis die Refinanzierung der Optionsanleihe und die Wachstumsfinanzierung abgeschlossen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage solle das nach der Refinanzierung der Optionsanleihe verbleibende Volumen aus der Darlehensaufnahme von 7 Mio. Euro für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie durch Objektakquisitionen genutzt werden. Darüber hinaus habe das Unternehmen die gewinnbringende Veräußerung von 3 Objekten des Hydra Portfolios gemeldet. Mit dem erwarteten Nutzen- und Lastenübergang im ersten Quartal 2021 werde Coreo nach Meinung der Analysten einen Liquiditätszugang zwischen 3 und 4 Mio. Euro ausweisen. Unter Einbezug des Liquiditätszuflusses aus der Immobilienveräußerung könne das bei einem unterstellten LTV von 66 Prozent zudem neue Investitionen von über 30 Mio. Euro umsetzen.

Das Analystenteam habe in den bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen bereits den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung, als Basis für den weiteren Ausbau des Objektbestandes, antizipiert. Zwar seien die von GBC unterstellten Neuinvestitionen von rund 25 Mio. Euro noch nicht erfolgt, in den bisherigen Schätzungen habe das Analystenteam die Umsatz- und Ergebniswirksamkeit neuer Investitionen ohnehin erst ab dem kommenden Geschäftsjahr berücksichtigt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,35 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

