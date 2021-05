Coreo: Immobilienportfolio deutlich ausgebaut

Weitere Suchergebnisse zu "Coreo":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Coreo AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um über 20 Prozent auf mehr als 3,5 Mio. Euro gesteigert, unter dem Strich aber ein Nettoergebnis von minus 2,3 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Bewertungsergebnis mit 847.000 Euro deutlich unter der Erwartung von rund 3,6 Mio. Euro gelegen. Hierin spiegele sich wohl ein geringeres Ankaufsvolumen wider sowie ein allgemein schwierigeres Marktumfeld aufgrund der Pandemie. Der NAV je Aktie habe zum Stichtag bei 1,73 Euro und somit aufgrund der höheren Aktienzahl durch die 10-prozentige Kapitalerhöhung in 2020 unter dem Vorjahreswert von 1,88 Euro gelegen.

Das Immobilienportfolio sei im Jahresverlauf um 42 Prozent auf 64 Mio. Euro gesteigert worden. Für das aktuelle Geschäftsjahr gehe das Unternehmen von einem deutlich höheren Ankaufsvolumen und somit abhängig vom Closing der Transaktionen mindestens von moderat höheren Mieteinnahmen aus. Die Erwartung von SRC hinsichtlich der Mieterläge liege bei über 4,1 Mio. Euro. Wenngleich das Analystenteam seine Schätzung für das laufende und das kommende Jahr deutlich reduziert habe, sehe SRC das Unternehmen nunmehr durch die gesicherte Finanzierung in einer besseren Position als im Vorjahr. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 2,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2021, 11:50 Uhr)



