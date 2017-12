Commerzbank startet JCDecaux mit 'Hold' - Ziel 37 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat JCDecaux mit "Hold" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung aufgenommen.Bei dem französischen Werbekonzern deute alles auf Wachstum hin, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber auch schon anspruchsvoll bewertet./tih/la Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.