Commerzbank senkt Ziel für Zooplus auf 145 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Zooplus nach einer Gewinnwarnung von 170 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Ob die geplanten Umbauten, die jetzt das Ergebnis belasteten, sich am Ende in Wachstum auszahlen, müsse man sehen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag. Auf jeden Fall werde der Wettbewerb für den Online-Händler für Haustierbedarf härter. Er rate deshalb zum Abwarten./das/she Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.