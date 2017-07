Commerzbank senkt Ziel für Zalando auf 48 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Zalando nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal von 50 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Der Gewinn des Online-Modehändlers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Dienstag. Der Grund seien die Investitionen in Wachstum. Riemann reduzierte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2017/18. Die Investitionen dürften sich aber auszahlen und den MDax-Konzern künftig in eine stärkere Position bringen./ajx/mis Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.