Commerzbank senkt Ziel für Ströer auf 64 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Ströer von 74 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Das von Ströer betriebene Geschäft mit digitaler Außenwerbung stehe davor, einer der am stärksten wachsenden Medienmärkte der Welt zu werden, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen sei bestens aufgestellt, um von dem Trend zu profitieren. Das übrige Online-Geschäft, das noch 31 Prozent des operativen Gewinns (Ebitda) liefere, ist ihrer Ansicht nach an der Börse klar unterbewertet./stw/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.