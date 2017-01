Commerzbank senkt Ziel für SGL Group auf 10 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für SGL Group von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analystin Yasmin Moschitz passte ihr Bewertungsmodell für den Hersteller von Graphitelektroden an die jüngste Kapitalerhöhung an. Ihre Prognosen für das operative Geschäft änderten sich dadurch aber nicht, schrieb sie in einer Studie vom Mittwoch./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.