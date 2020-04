Commerzbank senkt Ziel für Fuchs Petrolub auf 33 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Trends im Chemiesektor vor der Corona-Krise dürften sich in den kommenden Quartalen noch verstärken, wobei das Förder- und Produktionsgeschäft (Upstream) unter einer schwachen Auslastung und niedrigen Margen leiden dürfte, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auf breit gefächerte Endmärkte ausgerichtete Spezialchemie-Unternehmen sollten sich indes als robuster erweisen. Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub dürfte seine Jahresziele wegen des Produktionsstillstands bei Autobauern wohl überarbeiten./ajx/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.