Commerzbank senkt Krones auf 'Hold' - Ziel hoch auf 120 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Krones nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 120 Euro angehoben.Während die Aufträge und der Umsatz des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen positiv überrascht hätten, sei das operative Ergebnis (Ebt) etwas dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Freitag. Von den Verkaufspreisen gebe es keinen Rückenwind, was sich in Zukunft wohl auch nicht ändern dürfte./bek/la Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.