Commerzbank nimmt Tele Columbus mit 'Hold' wieder auf

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Tele Columbus mit "Hold" und einem Kursziel von 8,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Bei dem Kabelnetzbetreiber dürfte der Durchschnittserlös je Kunde bis 2019 stetig sinken und den Cashflow belasten, schrieb Analystin Heike Pauls in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Insofern sei die Aktie nicht so günstig wie sie derzeit erscheine./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.