Commerzbank hebt Ziel für Vonovia auf 33,80 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 32,80 auf 33,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Bilanz für das Schlussquartal sei kein großes Ereignis gewesen, da die Resultate so erwartet worden seien, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer Studie vom Donnerstag. Das Kursziel steige wegen eines höher als gedacht ausgefallenen Nettovermögenswerts. Der Experte zweifelt aber an der Nachhaltigkeit der schuldenfinanzierten Investitionsstrategie des Immobilienkonzerns./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.