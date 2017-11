Commerzbank hebt Ziel für Sixt auf 85 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Sixt nach Zahlen von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das dritte Quartal des Autovermieters habe den Erwartungen und den zuvor bekannten Eckdaten entsprochen, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer Studie vom Mittwoch. Die Expertin rechnet in den kommenden Quartalen mit weiteren Marktanteilsgewinnen in Europa und den USA. Ihre Schätzungen für den Vorsteuergewinn hob sie im Gesamtjahr um 2 Prozent an./tih/stb Datum der Analyse: 15.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.