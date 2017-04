Commerzbank hebt Ziel für Siltronic auf 65 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Siltronic von 55 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Die Angebots/Nachfrage-Situation für Wafer dürfte in den nächsten Quartalen angespannt bleiben, was die Verkaufspreise zumindest im ersten Halbjahr stütze, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda)./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.