Commerzbank hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 34 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach dem Kapitalmarkttag von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analystin Sonia Rabussier berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem positiven Grundtenor des Medienkonzerns. Bedenken hinsichtlich der operativen Entwicklung und der Dividendenpolitik seien gedämpft worden. Ihre Schätzungen für das TV-Geschäft hob sie an und in der Folge auch die Konzern-Gewinnschätzungen. Sie rechnet mit weiteren Verbesserungen im vierten Quartal und dem kommenden Jahr./ag/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.