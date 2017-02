Commerzbank hebt Ziel für Norma Group auf 40 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum vierten Quartal von 35 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Der Autozulieferer und Hersteller von Verbindungstechnik habe besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer aktualisierten Studie vom Mittwoch. Die Markterwartungen seien nun mittlerweile nicht mehr zu hoch. Allerdings erwartet Schachel auch kein besonders starkes Umsatz- oder Profitabilitätswachstum, so dass er an dem "Hold"-Votum festhielt./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.