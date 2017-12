Commerzbank hebt Ziel für Covestro auf 100 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Covestro von 93 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Kunststoffhersteller dürfte vom derzeitigen Erdgas-Engpass in China profitieren, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn anders als bei der Konkurrenz, die die Produktion teils stilllegen musste - wie etwa der Konkurrent BASF, der eine Fabrik in der südwestlichen Stadt Chongqing hat - befänden sich die Produktionsstätten von Covestro in der Region Shanghai. Nach Ansicht von Schäfer ist das ein "potentiell sicherer Ort"./kro/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.