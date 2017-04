Commerzbank hebt Ziel für ASML auf 115 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 105 auf 115 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Auf den ersten Blick sei der Ausrüster für die Chipindustrie stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, weil die Halbleiterindustrie mehr als als erwartet in neue Anlagen investiert habe./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.