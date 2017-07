Commerzbank hebt Brenntag auf 'Hold' und Ziel auf 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Brenntag vor Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben.Er sei mit Blick auf den anstehenden Geschäftsbericht des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal nun nicht mehr so negativ zu den Aktien eingestellt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Im vergangenen Jahresviertel dürfte das Nordamerika-Geschäft seiner Einschätzung nach wieder in die Gewinnspur gefunden haben. Dies dürfte auch bei den Anlegern wieder für mehr Vertrauen sorgen./tih/ck Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.