Commerzbank belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 180 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Zooplus nach weiteren Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen.Der nun vom Internethändler für Tierbedarf veröffentlichte Vorsteuergewinn sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Dienstag. Den Quartalsumsatz hatte Zooplus bereits im Juli berichtet. Der bestätigte Jahresausblick für das Umsatzwachstum erscheint Riemann nun ambitioniert. Der Vorsteuergewinn dürfte eher am unteren ende der Zielspanne liegen, was Abwärtspotenzial für seine und die Konsensschätzungen beinhalte./ajx/gl Datum der Analyse: 22.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.