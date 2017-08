Commerzbank belässt VTG AG auf 'Hold' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat VTG nach vorläufigen Quartalszahlen und Anpassung der Gewinnprognose zunächst auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Auf Konzernebene habe der Schienenlogistiker und Waggonvermieter den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Die Auslastung scheine sich in Richtung 93 Prozent zum Jahresende zu bewegen, was auf einen Anstieg des operativen Gewinns (Ebitda) von 6 Prozent zum Vorjahr hindeute. Dies würde seinen Schätzungen entsprechen, so Pehl. Gleichzeitig erscheine ihm aber die Preis- und Kostenentwicklung nicht mehr ganz so vorteilhaft./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.