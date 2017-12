Commerzbank belässt Stada auf 'Reduce' - Ziel 66,25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Stada nach einem mit den Finanzinvestoren Bain und Cinven ausgehandelten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag auf "Reduce" mit einem Kursziel von 66,25 Euro belassen.Investoren sollten im Auge behalten, dass die neuen Eigentümer Bain und Cinven nur 64,5 Prozent der Stada-Stimmrechte halten, aber eine Stimmenmehrheit von 75 Prozent benötigen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die übrig geblieben Aktionäre des Generikaherstellers könnten nun auch ihre Aktien behalten und erhielten dann eine jährliche Ausgleichszahlung von 3,82 Euro brutto, was die Experten für attraktiv hielten./ajx/la Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.