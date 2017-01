Commerzbank belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das Schlussquartal 2016 auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Der Lizenzumsatz habe zwar seine Erwartung übertroffen, die des Marktes aber verfehlt, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick für 2017 sei beim Umsatz "ok". Allerdings fehle dabei eine Gewinnmargensteigerung. Das TecDax-Untenehmen müsse also wohl weiter investieren, um mit den eigenen Wachstumszielen Schritt halten zu können./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.