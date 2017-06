Commerzbank belässt SHW auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SHW":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat SHW auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Die Pflichtmitteilung des Autozulieferers nach dem Übernahmeangebot des Industriellen Stefan Pierer lasse vermuten, dass das Management dieses nicht unterstütze, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer Studie vom Freitag. Die Reaktion der Aktie zeige das nur geringe Interesse der übrigen Anteilseigner an den gebotenen 35 Euro je Aktie. Eine Gegenofferte etwa durch den chinesischen Großaktionär Anhui sei sehr wahrscheinlich. Der Chef der in Österreich börsennotierten KTM Industries AG, Stefan Pierer, hat über seine Firma Swiss AG mittelbar 18,91 Prozent der SHW-Anteile erworben und will nun über seine Pierer Industrie AG weitere Aktien zukaufen./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.