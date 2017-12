Commerzbank belässt RWE auf 'Hold' - Ziel 23,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für RWE auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,10 Euro belassen.Infolge der Gewinnwarnung der Ökostrom-Tochter Innogy könnten ihre sowie die Erwartungen des Marktes für RWE etwas sinken, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. RWE ist mit 77 Prozent an Innogy beteiligt und wurde bereits am Mittwoch durch die Warnung nach unten gezogen./kro/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.