Commerzbank belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' - Ziel 146 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Pfeiffer Vacuum auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen.Die Investitionspläne von Samsung, vor allem mit Blick auf die neue Halbleiterfabrik im südkoreanischen Pyeongtaek, stimmten ihn zuversichtlich, dass die Nachfrage des wichtigsten Pfeiffer-Vacuum-Kunden in den nächsten Jahren hoch bleiben dürfte, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Zudem verwies er auf das dank einer starken Entwicklung im Halbleiterbereich signifikante Umsatzwachstum des jüngst zugekauften US-Vakuum-Komponentenanbieters Nor-Cal Products Inc. in den vergangenen Jahren./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.