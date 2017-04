Commerzbank belässt Osram auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Aktie des Lichttechnik-Unternehmens Osram nach einem Interview von Finanzvorstand Ingo Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Die in Aussicht gestellte Übernahme im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Dienstag./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.