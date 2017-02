Commerzbank belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Aus der Ankündigung weiterer Zukäufe durch den Bausoftware-Spezialisten ergäben sich keine Risiken, schrieb Analyst Malte Räther in einer Studie vom Montag. Das Unternehmen habe schon zuvor Übernahmen erfolgreich durchgezogen. Vorstandschef Patrik Heider hatte in der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" erklärt, zehn bis zwölf Unternehmen in die engere Wahl genommen zu haben./das/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.