Commerzbank belässt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 109 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen.Der Verkauf des Geschäfts mit Nachahmermitteln von biopharmazeutisch hergestellten Arzneien (Biosimilars) an Fresenius sei ein vernünftiger Schritt, um mit den Erlösen nun in innovative Medikamente investieren zu können, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Dienstag./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.