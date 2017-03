Commerzbank belässt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 9 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen.Die Kennziffern der Fluggesellschaft seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Die Geschäftsziele hätten die Erwartungen übertroffen. Zudem könne die Tarifeinigung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die Kosten in den kommenden Jahren senken. Pehl stellte eine Überarbeitung seines Votums in Aussicht./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.