Commerzbank belässt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 14 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Die Fluggesellschaft habe zwar bei den Durchschnittserlösen je Passagier stark abgeschnitten, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Bei der Begrenzung der Kosten sei das Unternehmen aber nicht so schnell vorangekommen wie erhofft. In den nächsten Quartalen könnte sich derweil die Kostensituation etwas entspannen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.