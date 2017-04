Commerzbank belässt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Die Fluggesellschaft habe gleichwohl beim bereinigten operativen Ergebnis (EBit) besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Donnerstag. Zudem dürften Treibstoffkosten das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf weniger stark belasten als noch in den ersten drei Monaten des Jahres. Pehl hielt vorerst noch an seinem Votum fest./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.