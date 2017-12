Commerzbank belässt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Die gescheiterte Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki sei für die Lufthansa-Investoren nicht so schlimm wie für die Passagiere, deren Tickets verfallen dürften, schrieb Analyst Malte Schulz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass der neue Plan der Lufthansa - der unter anderem den Erwerb weiterer Flugzeuge vorsieht - ebenso Vorteile mit sich bringt./kro/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.