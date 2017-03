Commerzbank belässt Linde auf 'Hold' - Ziel 180 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Linde auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen.Der "Handelsblatt"-Bericht, demzufolge der aus Linde und Praxair entstehende Konzern seinen Sitz in Dublin haben solle, zeige dass beide Unternehmen an einer baldigen Einigung beim geplanten Zusammenschluss arbeiteten, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Mittwoch. Die anstehenden Jahreszahlen von Linde dürften aber keine größeren neuen Einblicke in den Verlauf der Transaktion geben. Dazu dürfte es eher Ende April oder Anfang Mai kommen./mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.