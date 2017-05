Commerzbank belässt K+S auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat K+S anlässlich des Produktionsstarts der Kalimine in Kanada auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Der Förderbeginn in Kanada dürfte dazu beitragen, dass der Düngemittelkonzern aus eigener Kraft im zweiten Halbjahr die Kehrtwende einleite, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Dienstag. Ein etwas freundlicheres Marktumfeld stütze zusätzlich./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.