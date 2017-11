Commerzbank belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Die vorgelegten Quartalszahlen sollten dem Markt mehr Zuversicht geben, dass der im Umbau steckende Modekonzern auf dem richtigen Weg ist, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Positiv sehe er vor allem das Wachstum in den eigenen Läden, das sich flächen- und währungsbereinigt beschleunigt habe. Der Gewinn sei wie erwartet ausgefallen, alles in allem sei mit keinen großen Änderungen bei den Konsensschätzungen zu rechnen./she/zb Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.