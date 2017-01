Commerzbank belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss nach einer von der Bank ausgerichteten Investorenveranstaltung in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Im Großen und Ganzen sei der Präsentation von Vorstandschef Mark Langer nicht viel Neues zu entnehmen gewesen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Eine Dividende von über 3 Euro je Aktie erscheine nun aber wahrscheinlicher./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.