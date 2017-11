Commerzbank belässt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Die Ergebnisse sollten am Markt gut aufgenommen werden, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie stieg zuletzt um knapp 5 Prozent. Das Ziel des Baustoffproduzenten für den Gewinnanstieg sei eindeutig erreichbar, was auch für die Konsensprognose für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr gelte./bek/zb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.