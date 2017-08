Commerzbank belässt Hannover Rück auf 'Reduce' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich drohender Milliardenschäden in Texas wegen des Tropensturms "Harvey" auf "Reduce" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Bei einem angenommenen Schadensvolumen von rund 20 Milliarden US-Dollar könnten rund 7 Milliarden Dollar auf die Rückversicherer entfallen, schrieb Analyst Michael Haid in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Da das erste Halbjahr in puncto Naturkatastrophen aber recht ruhig gewesen sei, sollte 2017 ein "normales" Jahr für die von ihm beobachteten Branchenunternehmen werden./edh/ajx Datum der Analyse: 30.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.