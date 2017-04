Commerzbank belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Die Auftragseingänge hätten im ersten Quartal ebenso enttäuscht wie das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Freitag. Wegen der volatilen Entwicklung wolle er die Auftragslage nicht überbewerten. Er sehe es aber als recht unwahrscheinlich an, dass der Maschinenbauer ein Ebitda am oberen Ende der genannten Zielspanne erreichen kann./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.