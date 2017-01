Commerzbank belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Nach der Gewinnwarnung des Spezialmaschinenbauers im Oktober 2016 rechnet Analyst Sebastian Growe am 7. Februar mit einem vorsichtigen Jahresausblick. Der Fokus dürfte auf die erwarteten Aufträge in Höhe von 1,8 Milliarden Euro gerichtet sein, schrieb er in einer Studie vom Montag./ck/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.